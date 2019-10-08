الاحتلال يطرد موظفي الأوقاف من الحرم الإبراهيمي تمهيدا لاستباحته من قبل المستوطنين

وطن: قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بطرد موظفي الوزارة، المتواجدين داخل الحرم الإبراهيمي تمهيدا لاستباحته، وإتاحته أمام المستوطنين للعبث فيه تحت حجج واهية.

وأضاف أبو الرب في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال طالب موظفي الوزارة بالخروج من الحرم وإخلائه بشكل كامل، من أجل السيطرة عليه، رغم أحقية المسلمين فيه دينيا وتاريخنا وحضاريا، إلا أن موظفيها رفضوا الانصياع للقرار، ما دفع الاحتلال لإخراجهم بالقوة.

ونوه إلى أن قوات الاحتلال تعمل على إخراج السجاد الذي يغطي أرضية المسجد، لاستباحته من قبل المستوطنين، لتنظيم الشعائر والطقوس التلمودية، في تدنيس واضح وصريح لمكان يحمل قداسة كبيرة لدى المسلمين من أبناء فلسطين والعالم الإسلامي.

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بإيقاف هذا الجنون، الذي يحكم سلوك حكومة الاحتلال في التعامل مع المقدسات الإسلامية والمسيحية.