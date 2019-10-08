مستوطنون يحرقون 80 شجرة زيتون جنوب نابلس

نابلس- وطن: احرق مستوطنون يوم الثلاثاء، العشرات من أشجار الزيتون ببلدة بورين جنوب مدينة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مستوطنًا أضرم النار بحقول الزيتون القريبة من الشارع الالتفافي لمستوطنة "يتسهار"، وسرعان من امتدت النيران على مساحات واسعة، ونتج عنها احتراق 80 شجرة محملة بثمار الزيتون.

ولفت دغلس إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين مع بدء موسم الزيتون هذا العام، حيث أقدم مستوطنو "يتسهار" أمس على قطع عشرات أشجار الزيتون في بورين.