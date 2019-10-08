شركات الاقراض المتخصصة تعمل على تطوير منتوجات تمويلية انسجاما مع خطة التنمية العنقودية

رام الله - وطن: أوصى مجلس ادارة شركات الاقراض المتخصصة في جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي المؤسسات الاعضاء العمل على تطوير منتجات خاصة قبل نهاية العام الحالي تماشيا مع استراتيجية الحكومة برئاسة الدكتور محمد أشتية القائمة على التنمية العنقودية.

والتنمية العنقودية تقوم على مبدأ تحفيز الاستثمار في قطاع اقتصادي محدد ضمن منطقة جغرافية محددة، وذلك لتعزيز و دعم المشاريع الصغيرة و المنتوجات الوطنية و الانفكاك تدريجيا عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

وطلب مجلس الادارة من الشركات كل حسب خبرته وتخصصه تطوير منتوجات خاصة بالقطاع الزراعي والمرأة والشباب وخاصة الخريجين الجدد

ويأتي هذا التوجه ايضا انسجاما مع الخطة الاستراتيجية الخماسية لقطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر التي اطلقتها سلطة النقد الاسبوع الماضي والتي تهدف من ضمن محاورها العمل على تعزيز تمويل المشاريع الانتاجية الصغيرة في المناطق المستهدفة تنمويا.

ومن الجذير بالذكر ان شبكة الاقراض الفلسطينية تضم 9 شركات اقراض متخصصة تعمل منذ عقود مرخصة من سلطة النقد الفلسطينية وتدير محفظه اقراضية حالية بقيمة 260 مليون دولار لاكثر من 80 الف مقترض 36% منهم من النساء عبر 106 مكتب في كافة المحافظات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ نشأت هذه الشركات مولت575 قرضا بقيمة اجمالية تجاوزت 1,355 مليار دولار.