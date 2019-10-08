تحت شعار بيت لحم نظيفة وخضراء انطلاق فعاليات اليوم العالمي للنظافة

وطن: إنطلقت اليوم الثلاثاء حملة اليوم العالمي للنظافة من ساحة المهد تحت شعار بيت لحم نظيفة خضراء ضمن الحملة العالمية “Let’s Do It ” بتنظيم من مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة بيت لحم وبالتعاون مع بلدية و محافظة بيت لحم وبلديات المحافظة وسلطة جودة البيئة ووزارة الحكم المحلي ووزارة التربية والتعليم وكشافات المحافظة والهلال الاحمر وعدد من المؤسسات المجتمعية، وبدعم من شركة زوادة وشركة المشروبات الوطنية كوكا كولا/كابي وبافاريا.

وعقب الفعاليات الرسمية لاطلاق اليوم إنطلقت المجموعات للعمل على تنظيف ما يقارب 100 نقطة في أرجاء المحافظة وتخلل الفعالية عدة أنشطة منها توزيع منشورات توعوية على المواطنين حول أهمية النظافة، وتجميل المناطق المستهدفة من خلال زراعة الأشجار وطلاء الجدران.

حميد : نظافة مدينتنا تعكس هويتنا خصوصا في مدينة سياحية كما بيت لحم

محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد قال: “نشارك العالم بيوم النظافة العالمي وهذا دليل أن الشعب الفلسطيني هو شعب حضاري، هذه المدينة المقدسة يجب أن تكون دائماً نظيفة، لدينا مكب نفايات وأسطول من الآليات والادوات لخدمة المدينة، يجب أن تكون مدننا نظيفة كبيوتنا”.

وقال المحافظ حميد ان هذا اليوم اصبح يوما فلسطينيا بامتياز وتقريبا في كافة المحافظات والمؤسسات تشارك فيه للتاكيد على ان دولة فلسطين من مصاف الدول التي تهتم بالنظافة التي تعتبر من اهم ادوات قياس الشعوب واهتمامها باوطانها.

واكد المحافظ حميد ان فلسطين اكتملت من خلال العمل لعى الحفاظ على نظافتها من خلال وجود هناك مكبات للنفايات وتعمل بمواصفات عالمية كما ان هناك اسطول من الاليات لجمع النفايات وعملية التخلص منها حيث تنفق المؤسسات الحكومية والدولة والمؤسسات للتخلص من النفايات بشكل مهني

واشار حميد الى اهمية العمل على تخفيض النفقات من اجل التخفيض من النفايات الى حد ما وخاصة ان ملايين الدولارات قد تم صرفها في هذا القطاع من اجل الحفاظ على المدينة جميلة ونظيفة وتعكس حضارة ورسالة شعبنا.

واوضح حميد ان فعاليات اليوم تشكل فعاليات يوم توعية وتثقيف ونشر ثقافة النظافة في كافة المدارس ومستويات والمجتمع والهيئات المحلية من اجل الحفاظ على صحة الانسان والبيئة وخاصة في بيت لحم المدينة السياحية التي يزورها 3 مليون سائح سنويا ويقارنون بين نظافة مدننا ومدينتهم ولذلك نحن معنيون بان تظهر بيت لحم بابهى صورها.

سلمان : نسعى لخلق ثقافة النظافة لدى الاطفال للحفاظ على بيئة نظيفة

و أكد رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان على أهمية هذه الفعالية التي من شأنها زرع ثقافة الحفاظ على النظافة لدى الجيل الجديد، ووجه رسالة إلى طلبة المدارس المتواجدين في ساحة المهد مؤكداً أن عليهم المحافظة على البيئة والمدارس والبيوت والشوارع .

وقال سلمان في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان اليوم مهم في نشر ثقافة النظافة وبلدية بيت لحم نسعى لتعزيز ثقافة النظافة مشيرا الى ان النشاط يركز على الطلاب لانهم الامل بالمستقبل الافضل و وجودهم مهم لتسليط الضوء على كيفية الحفاظ على البيت والشارع والمحيط نظيفا حتى نتمكن من بناء جيل مبني على الحفاظ على البيئة والنظافة.

وشدد سلمان على اهمية محاربة الظواهر السلبية حتى نتمكن من الحفاظ على بيئتنا ومكونات مجتمعنا كمجتمع يتمتع بثقافة النظافة والحفاظ على مستقبله و و جوده من خلال الحفاظ على نظافة ارضه و وطنه.

غنيم: وزارة الحكم المحلي تشجع النظافة لانها قيمة انسانية وحضارية

بدوره أكد وكيل وزارة الحكم المحلي أحمد غنيم على أنه بإمكاننا جعل بلادنا نظيفة وجميلة لنتمكن من العيش بطريقة أفضل وتخدم مستقبل اجيالنا القادمة.

وأشار غنيم أن النظافة هي قيمة إنسانية وحضارية واخلاقية ورسالة يحملها كل واحد منا، هذا وتحدث عن الأعباء التي تتحملها الجهات المختصة لجمع النفايات والتخلص منها.

ابو ردينة : اليوم ضمن فعاليات عالمية في 170 دولة للحفاظ على النظافة

و شكر مدير مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة بيت لحم اياد أبو ردينة كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية وأكد أنه عاماً بعد عام ستشهد الحملة تتطوراً وخاصة في العام 2020 حيث ستكون بيت لحم عاصمة الثقافة العربية.

وقال ابو ردينة ان هذه الحملة جزء من حملة عالمية بمناسبة يوم النظافة العالمي سعيا لتنظيف الكرة الارضية في 170 دولة وبيت لحم اطلقت شعار انها نظيفة خضراء كما ان بيت لحم ستكون عاصمة الثقافة العربية

واضاف ابو ردينة”:نحن طلبنا من طلاب المدارس ان يشاركونا النشاط حتى يكون يوم مميز يتعلمون فيه الحفاظ على البيئة وبالتالي الحفاظ على مستقبلهم مشيرا الى اهمية مبادرة بلدية بيت لحم لتكون المدينة خضراء نظيفة”.

التربية والطلبة يرحبون بالنشاط ويؤكدون اهميته

من ناحيته وجه الأستاذ بسام جبر ممثلا عن وزارة التربية والتعليم رسالة للطلبة مؤكدا على أهمية أن تكون المدارس والمدينة نظيفة وخضراء، وشكر القائمين على هذه الفعالية.

بدورهم عبر الطالب عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعاليات ليوم النظافة العالمي حيث قالت الطالبة درين الحيحي من مدرسة راهبات مار يوسف يشكل رسالة للحفاظ على الصحة والبيئة وبالتالي الحفاظ على المستقبل المشرق .

نجوان من مار يوسف قالت ان يوم النظافة العالمي هو رسالة وان مشاركتهم تسعى للحفاظ على المدينة مدينة نظيفة داعية الطلاب والطالبات للحفاظ على النظافة والقيام بحملات لتنظيف المدينة

ميار عصام ابو طربوش من مدرسة بيت جالا المختلطة اكدت ان مشاركتهم اليوم للتاكيد على اننا شعب نحب النظافة ونريد ايصال للعالم اننا جزء منه وجزء من الحفاظ عليه واننا نتقدم على العالم بالحفاظ على كوكب الارض وبالتالي الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا.

و تأتي الحملة تحت دافع الحفاظ على نظافة محافظة بيت لحم وزيادة نسبة المساحة الخضراء فيها وتشجيع الفئات المجتمعية للإلتحام في كينونة طبيعة المحافظة وتعزيز الانتماء لها، ورفع وعي الافراد حول أهمية النظافة وسبل تقليل المخلفات الناجمة عن الإستخدام البشري والشعور بالمسؤولية والتأكيد على أن الحفاظ على النظافة هو من واجب المواطن وليس فقط من مهام عمال النظافة.