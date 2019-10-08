جامعة القدس والصناعات الغذائية يوقعان مذكرة تفاهم حول سلامة الأغذية والمياه

القدس- وطن: وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، ورئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام ولويل مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق مشروع الرقابة الخارجية لسلامة الأغذية ومياه الشرب من التلوث المايكروبي، وذلك من خلال مركز الجودة للمختبرات الطبية في الجامعة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال افتتاح اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية تحت رعاية الرئيس محمود عباس، معرض "غذاؤنا"، الخاص بالصناعات الغذائية الفلسطينية في البيرة، بحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ونائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو، وعدد من ممثلي الشركات المحلية المشاركة في المعرض الذي يأتي ضمن خطط الاتحاد المنسجمة مع الحكومة، الهادف الى ترويج ودعم المنتجات الفلسطينية، والانفكاك عن الجانب الاسرائيلي، خصوصا في قطاع المنتجات الغذائية، حيث أصبحت المنتجات الفلسطينية تضاهي المنتجات العالمية.

وهدفت الاتفاقية أيضاً على اشراك اتحاد الصناعات الغذائية في الاشراف على برنامج الرقابة النوعية الخارجية للمخبترات المتخصصة في الفحوصات الغذائية في شركات تصنيع الأغذية أو خارجها من خلال اشراكهم في عضوية مجلس الأمناء واللجنة العلمية للبرنامج كأعضاء دائمين.

وشملت الاتفاقية كذلك عمل المركز على توفير برامج للتعليم المستمر وورش عمل تهدف الى رفع كفاءة العاملين في المختبرات الطبية المشاركة في برنامج الرقابة.

وأكّد أبو كشك على أهمية هذا التعاون المشترك في النهوض بقطاع صناعة الأغذية في فلسطين وفق أسس علمية وبحثية وتكنولوجية، وتطوير كادر متخصص في هذه المجالات، مشيراً إلى أن جامعة القدس تعمل جاهدة في تطوير هذا القطاع بما تملك من خبرات بحثية وكوادر متخصصة، وفي اطار سعيها لتعزيز التكامل بين الجامعة والقطاع الخاص بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياج هذا القطاع، ورفده بالكوادر المؤهلة في مخلتف المجالات القادرة على تطوير الصناعة والانتاج في فلسطين والدفع بعجلة النمو.

وأوضح أبو كشك أن مركز الجودة في جامعة القدس التابع لكلية المهن الصحية يوفر برنامجاً للرقابة النوعية الخارجية للمختبرات الطبية، وتكمن أهمية البرنامج في توفير نتائج صحيحة للصناعات الغذائية.

بدوره رحب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل بتوقيع الاتفاقية مع جامعة القدس لتطوير قطاع الصناعات الغذائية في مجال الجودة، مشيراً أن الصناعات الغذائية تعتبر من أهم الصناعات بعد الحجر والرخام، حيث تشهد السلة الغذائية الفلسطينية ازديادا على حساب المستورد الاسرائيلي.

تجدر الاشارة أن مركز الجودة للمختبرات الطبية في جامعة القدس قام باطلاق مشروع سلامة الاغدية ومياه الشرب في فلسطين بداية العام 2019 وبدعم من منظمة الاغذية والزراعة العالمية (FAO) وبالتعاون مع وحدة الاعتماد في وزارة الاقتصاد الفلسطينية واتحاد الغرف الصناعية والتجارية والزراعية في فلسطين حيث قام المركز بعقد ورشات عمل تعريفية للمختبرات ومصانع الاغذية ومياه الشرب الفلسطينية.

ويعتبر مركز الجودة للمختبرات الطبية الذي تشرف عليه كلية المهن الصحية في جامعة القدس هو المركز الوحيد في فلسطين الذي يقدم هذه الخدمة في منطقة الضفة الغربية ويشرف على أداء جميع المختبرات المرخصة في الضفة الغربية والتي تصل إلى قرابة 500 مختبر طبي.