حماس: محاولة الاحتلال فرض الأمر الواقع بالأقصى سيكون ثمنه قاسيًا

وطن: حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء يوم الثلاثاء الاحتلال من مغبة استمراره في اعتداءاته بحق المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة، مساء اليوم، في الذكرى الـ29 لمجزرة المسجد الأقصى إن "قادة الاحتلال مع قطعان المستوطنين يواصلون اللعب بالنار، وما يقومون به من استفزازات في ساحات الأقصى، سيكون له حساب على يد مقاومينا الأبطال من أبناء شعبنا".

وشددت على أن "محاولة الاحتلال فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى سيكون ثمنه قاسيا، فمقاومتنا تواصل إعدادها ليوم التحرير الموعود".

وذكرت حماس أن "يوم 8 أكتوبر 1990 والذي ارتقى فيها 21 شهيدا يوما مشهودا من أيام شعبنا البطل، عندما أسقط أكذوبة الهيكل المزعوم".

ووجهت التحية "للمقدسيين الأبطال على مواصلة طريقهم بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة عربية إسلامية خالصة، وستظل كذلك ما دام المرابطون والمرابطات يواصلون ثباتهم في ساحات الأقصى للدفاع عنه".