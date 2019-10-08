‎مجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي ينظم احتفالاً لمناسبة عام التسامح

‎القدس- وطن: نظم مجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي احتفالاً لمناسبة عام التسامح، وذلك بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، والمطران عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وسفير فلسطين لدى الامارات عصام مصالحة، ورئيس مجلس العمل الفلسطيني جمال أبو بكر، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

‎وفي كلمته، شكر الشيخ نهيان أعضاء مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي لتنظيم هذا الاحتفال بعام التسامح تعبيرا عن اعتزازهم بالدور المرموق لأبوظبي ولدولة الإمارات في نشر مبادئ السلام والأخوة الإنسانية في كافة أرجاء العالم، معبراً عن اعتزازه الكبير بعمق العلاقات الأخوية بين فلسطين ودولة الإمارات، وبأن الشعب الفلسطيني سوف يحقق آماله وتطلعاته في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

‎بدوره قال جمال أبو بكر رئيس مجلس العمل الفلسطيني "نحتفل اليوم بعام التسامح، ونشارك دولة الإمارات العزيزة على قلوبنا الفرحة والفخر، بإنجازاتها التنموية والحضارية".

‎وبين عطا الله حنا" وإن كانت نسبة المسيحيين 1% في فلسطين، لكنهم ليسوا أقلية في وطنهم وإنما يفتخرون بانتمائهم للأمة العربية ولفلسطين".

‎تجدر الاشارة الى ان الاحتفال تم تنظيمه على مسرح جامعة السوربون أبوظبي في جزيرة الريم بمناسبة عام التسامح.