الشعبية والديمقراطية تدينان اعتقال الأجهزة الأمنية في غزة موظفين مكلّفين بتحديث بيانات موظفي القطاع

وطن: استنكرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، بشدة، اعتقال الأجهزة الأمنية بقطاع غزة موظفين يتبعون لحكومة الفلسطينية مكلّفين بتحديث بيانات موظفي القطاع. ودعتا للإفراج الفوري عنهم.

واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان لها، أنّ هذه الخطوة المرفوضة والمُدانة قد تقطع الطريق على معالجة رواتب الموظفين في قطاع غزة وفق نضرائهم في الضفة، وهو المطلب الذي لم تتوقف القوى الوطنية والإسلامية عن المطالبة به.

وشددت على أن هذه الاعتقالات تفاقم من المناخات السلبية التي تشكل عقبة حقيقية أمام جهود إنهاء الانقسام.

كما أكّدت على موقفها الرافض لكل أشكال الاعتقال السياسي والتي تتعارض مع القانون، وعلى أنّ معالجة أية قضايا خلافية يجب أن تكون عبر الحوار، والحوار فقط.

من جهتها، استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، اعتقال الأجهزة الأمنية بقطاع غزة موظفين يتبعون لحكومة الفلسطينية مكلّفين بتحديث بيانات موظفي القطاع. داعيةً للإفراج الفوري عنهم.

وأكدت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي، رفضها لكل أشكال الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي من شأنها تأزيم وتعقيد المناخات في ظل الجهود التي تبذلها القوى الثمانية من خلال الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

يذكر أن الحكومة أعلنت اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية في غزة اعتقلت أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين، ووزارتي المالية، الداخلية.

وقالت الحكومة إن المعتقلين هم: رشيد شعث من وزارة الداخلية، ومعين عبد السلام من ديوان موظفين، ومحمد شهاب من الشؤون الادارية لوزارة المالية، وخالد نصر من موازنة وزارة المالية.

وكانت الحكومة قد شكّلت قبل أسبوعين لجنة تقوم على تحديث البيانات برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم.