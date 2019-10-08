حزب الشعب يعبر عن رفضه واستنكاره لاعتقال موظفي تحديث البيانات في غزة

وطن: عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه واستنكاره لقيام الاجهزة الامنيه التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة بمداهمة مقر هيئة التأمين والمعاشات في مدينة غزة، واعتقال عدد من الموظفين الذين يقومون على تحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين بغرض الوقوف على أوضاعهم وتسوية صرف رواتبهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية .

وأشار حزب الشعب في تصريح صحفي صدر عنه، اليوم الثلاثاء، الى ان هذا الإجراء الذي يؤدي إلى تعطيل عملية تحديث البيانات، يتعارض كليًا مع كل الدعوات لصرف الرواتب كاملة للموظفين بما فيها تلك الدعوات التي تطلقها حركة "حماس" ذاتها، كما انه يتعارض مع مضمون اعلان موافقتها على الرؤية التي قدمتها الفصائل الوطنية الثمانية والهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية.

وختم الحزب تصريحه الصحفي، بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين فوراَ، وعدم إعاقة مهامهم المكلفين بها بما في ذلك تحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين .