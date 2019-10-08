اتحاد جمعيات المزارعين ينفذ ورشة في جيوس حول الاسترداد الضريبي

وطن: عقد اتحاد جمعيات المزارعين ورشة عمل في مقر بلدية جيوس بعنوان العيادة القانونية للاسترداد الضريبي.

وتحدث رأفت خندقجي، رئيس اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين حول ضرورة فتح ملفات الاسترداد الضريبي والآليات المعمول بها والتزام الاتحاد بتوفير محاسب قانوني لمتابعة هذه الملفات بالتنسيق مع مديريات الزراعة في محافظات الوطن وخاصة مزارعي القطاع النباتي لأنه حق من حقوق المزارعين الذي يجب ان لا نتنازل عنه وعرض ايضا ماحدث من مماطلة وتهرب من الالتزامات من قبل وزارة المالية بخصوص تطبيق ما جاء في قرار بقانون الذي يهدف الى اعادة مانسبته 50%من قيمة الضريبة المضافة على مستلزمات الانتاج بالرغم من تحفظ اتحاد جمعيات المزارعين على مايقتطع من قيمة الاسترداد والذي يبلغ قيمته 25 % من تلك القيمة لصالح وزارة المالية دون وجه حق.

وطالب الاتحاد ان يكون الاسترداد لقطاع الثروة الحيوانية اسوة لقطاع الثروة النباتية .

كما تحدث احمد عيد مدير زراعة قلقيلية في ذات السياق مؤكدا على حق المزارعين بالاسترداد و تحدث عن قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد العجول من الاحتلال وأيضا عن ملف موسم الزيتون والاستيراد من الاحتلال.

وشكر رئيس بلدية جيوس ناظم سليم اتحاد المزارعين على عقد هكذا ورشات من اجل تعريف المزارعين على حقوقهم واليات العمل التي يجب اتباعها من اجل الحصول على هذا الحق.