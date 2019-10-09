الاحتلال يعتقل شابين من القدس وفتى من الخليل

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، عدة شبان من الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال اعتقلت الشابيْن ناصر عجاج وتيسير أبو صبيح من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك ، كما تم استدعاء الصحفيتين ميساء أبو غزالة وسندس عويس لتوثيقهما انتهاكاته في المسجد الأقصى، إضافة إلى المعلمتين المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني لتسليمهن قرارات منع السفر.

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الفتى محمد عبدالكريم أبو دية، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في منطقة صافا شمال الخليل.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز أثناء اقتحامه" بلدة نحالين" غرب مدينة بيت لحم.

يتبع..