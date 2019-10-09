فيديو | مصدر أمني يوضح لـ"وطن".. ماذا حدث في مخيم جنين الليلة الماضية؟

رام الله- وطن: أصيب خمسة من أفراد من الأجهزة الأمنية، بعد منتصف الليلة الماضية، خلال حملة أمنية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، استهدفت منع إطلاق النار في الهواء.

وأفاد مصدر أمني لـوطن، أنه وعلى إثر قيام مواطنين بإطلاق النار أمام بيت أسير محرر، احتفالاً بخروجه من سجون الاحتلال، تحركت قوة من الأجهزة الأمنية إلى داخل المخيم، لوقف هذه الظاهرة، "فقام أطفال صغار برمي الحجارة والأكواع تجاههم، ما أدى إلى إصابة 5 من أفراد الأجهزة بجروح طفيفة، نتيجة إصابتهم بالحجارة والشظايا".

وقال المصدر الأمني لـوطن إن تحرّك الأجهزة الامنية جاء بعد ورود شكاوي من أهالي المخيم بسبب كثافة إطلاق النار في الهواء "الذي أصبح ظاهرة وثقافة بين أفراد الشعب، وهناك قرارات عليا بضرورة الحد من هذه الظاهرة ومنعها"، بحسب تعبيره.

مؤكداً أنه تم توقيف عدد من المطلوبين على خلفية الحادثة التي وقعت في المخيم.

وسمعت الليلة الماضية أصوات إطلاق النار في أرجاء المخيم بين الحين والآخر، كما انتشر مقطع فيديو يُظهر اشتعال الحرائق داخل المخيم.

وأفادت مصادر محلية من داخل المخيم أن الأجهزة الأمنية شرعت بحملة تفتيش داخل المخيم، ونصبت حاجزاً على مدخله، للبحث عن مطلوبين.