9 إصابات بالإختناق نتيجة حريق داخل مخبز بقلنديا

وطن: أخلت طواقم دفاع مدني مركز الرام ومركز البيرة 9 إصابات بالإختناق فجر اليوم الأربعاء، نتيجة حريق اندلع داخل مخبز في بلدة قلنديا بمحافظة القدس.

وتوجهت الطواقم لمكان الحريق فور تلقيها البلاغ ، وعند الوصول كانت النيران مشتعلة في داخل مخبز أسفل عمارة سكنية مكونة من 13 طابق، حيث قامت الطواقم بإخلاء العمارة من السكان والمقدر عددهم 150 مواطن بسبب ضراوة النيران وكثافة الدخان ،

وعلى الفور باشرت طواقم دفاع مدني مركز الرام مسنودة بدفاع مدني مركز البيرة وتنك تزويد إسناد الوسط بإخماد النيران والسيطرة عليها ، كما وعملت الطواقم بتبريد المكان وتأمينه لعدم إشتعاله مرة أخرى علماً أن الحريق إستغرق 6 ساعات متواصلة .

وتم إخلاء 9 إصابات بالإختناق من سكان العمارة وتسليمهم لطواقم إسعاف الهلال الأحمر .