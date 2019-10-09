مسلسل الجرائم الذي لاينتهي في الداخل.. مقتل الشاب بهاء عرار بإطلاق نار

وطن: قتل الشاب بهاء عرار (في الثلاثينات من عمره)، وأصيب آخرون، في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية، في بلدة جلجولية في الداخل.

وأوضحت مصادر اعلامية، إن مجهولين أطلقوا النار على مركبة خاصة أقلت عرار وشبانا آخرين، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وبمقتل الشاب عرار، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل إلى 73 شخصا، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018، ما يعني ارتفاعا بنسبة 67% على عدد ضحايا جرائم القتل.

وتأتي جريمة القتل هذه، في ظل الحراك الجماهيري الرافض لمظاهر العنف والجريمة، والاحتجاج المتواصل في مختلف البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، على تواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الإجرام.