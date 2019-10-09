محكومان بالمؤبد.. أسيران من الضفة يدخلان أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن أسيرين من الضفة؛ محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة يدخلان اليوم الاربعاء، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهما:

الأسير عماد راشد عبد الرحمن كميل (55 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1998، وأمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عبد المعز ذيب إبراهيم الجعبة (57 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في السجون.