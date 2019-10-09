بنك القدس يقدم دعمه لصندوق الطالب المحتاج في جامعة القدس المفتوحة

رام الله- وطن: واصل بنك القدس تقديم دعمه لجامعة القدس المفتوحة والذي تمثل بتقديم تبرع لصندوق الطالب المحتاج ، وذلك ضمن مبادراته في دعم العديد من الجامعات والتي تندرج في مجال المسؤولية المجتمعية،وحرصاً منه على اتمام المسيرة التعليمية لكافة الطلبة تحت أي ظرفٍ كان.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي ومدير تنمية الودائع على مقبل وعدد من مسؤولي البنك حيث إستقبلهم رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ونائب الرئيس للشؤون الاكاديمية أ.د سمير النجدي ومساعد الرئيس لشؤون الطلبة أ.د محمد شاهين.

وقد أعرب أ.د. يونس عمرو عن سعادته بهذا الدعم وعلق قائلا :" نعتز بما قدمتموه وتقدموه فالشكر والعرفان لبنك القدس ممثلا برئيس مجلس الادارة السيد أكرم عبد اللطيف جراب وبالرئيس التنفيذي صلاح هدمي" ،وقام بتكريم البنك تعبيرا عن شكره لهذا الدعم المستمر .

بدوره قال هدمي: " إن بنك القدس يسخر جهوده لدعم العملية التعليمية في الجامعات الفلسطينية، إيماناً منه أن التعليم حجر الزاوية في التنمية المجتمعية، وأن توفير بيئة ملائمة للابتكار والابداع يُطلق العنان أمام الطلبة للتقدم وبناء مستقبل فلسطين. كما أكد هدمي أن هذا التبرع لصالح صندوق الطالب المحتاج في الجامعة ، يأتي تقديراً منه للدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة لإتمام مسيرة الطالب المحتاج. منوها إلى طبيعة العلاقة الإستراتيجية بين البنك وجامعة القدس المفتوحة.

يأتي هذا الدعم تجسيدا لرؤية البنك بأهمية دعم الجامعات وضمن حرصه على تقديم مختلف أساليب الدعم للمجتمع المحلي ولتعزيز فرص التعليم وإفادة الطلاب والطالبات بالدرجة الأولى في مختلف أنحاء فلسطين وذلك لضرورة إثراء البيئة التعليمية الشاملة لدى الجامعات.