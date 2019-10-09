معلمون معتصمون أمام تربية الخليل لوطن: نطالب بحماية المعلم ورفع الغطاء العشائري عن المعتدين

الخليل- وطن: أضرب معلمو الخليل بشكل جزئي في مدارسهم، صباح اليوم، احتجاجا على الاعتداء على أحدهم في مدرسة النهضة، أمس، كما نظموا اعتصاما احتجاجيا امام مديرية التربية في الخليل.

وقال عصام وزوز أحد المعلمين المعتصمين لـوطن، إن مئات المعلمين اعتصموا امام مديرية تربية الخليل احتجاجا على الاعتداء على معلم في مدرسة النهضة من قبل أحد أهالي الطلبة.

وأضاف وزوز ان المعتصمين يطالبون بحماية المعلمين وكرامتهم ومحاسبة المعتدين على المعلمين، كما يطالبون الأهالي بحفظ كرامة المعلم حتى يبقى عنوانا للعطاء والبذل.

ودعا العشائر لرفع الغطاء عن أي معتدٍ على المعلمين أو المدارس، لأن هذا الاعتداء هو اعتداء على الوطن.