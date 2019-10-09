فيديو| جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ترفع قدرات طواقمها حول كيفية التعامل مع مرضى الازمات التنفسية

وطن: في اطار فعالياتها العلمية بهدف تطوير الكوادر الطبية والتمريضية نظمت جمعية بيت لحم العربية للتاهيل محاضرة علمية ضمن محاضراتها الدورية حيث تناولت الازمة التنفسية او ما يعرف بالاحتقان الرئوي المزمن الى جانب تعزيز قدرات الطواقم الطبية على اعطاء التنفس الاصطناعي بحضور طواقم الجمعية الطبية والتمريضية والفنية فيما رعى المحاضرة شركة استرا زينيكا في فلسطين.

وتخلل المحاضرة تقديم شرح مفصل حول مواضيع الازمة التنفسية او ما يعرف بالاحتقان الرئوي المزمن الى جانب تعزيز قدرات الطواقم الطبية على اعطاء التنفس الاصطناعي من قبل الدكتور ماجد الجابري رئيس قسم التخدير في الجمعية العربية حيث اشار الى ان ما نسبته من 15% الى 20 % من الجمهور يعانون من الازمة التنفسية بدرجات متفاوتة ولا بد للطواقم الطبية من التعرف على ما يعاينه المرضة ليكونوا قادرين على التعامل مع المرضى على افضل وجه.

واشار الجابري الى ان هذا الموضوع من المواضيع المهمة طبيا مشددا على اهمية ان يكون الاطباء سواء كانوا اخصائيين او مقيمين في اقسام الطوارئ والعناية المكثفة والتمريض والتخدير وحتى المختبرات قادرين على التعامل مع مرضى الازمة النفسية او ما يعرف بالاحتقان الرئوي كما انه من المهم ان تكون الطواقم والكوادر الطبية والتمريضية قادرة على تشخيص المرضى الذين يعانون من هذه الازمة.

واشار الجابري الى ان موضوع التعامل مع المرضى من الذين يعانون ازمات تنفسية و يصلون الى المشافي واقسام الطوارئ ليس امرا سهلا و يحتاجون الى عناية وبالتالي لا بد من تثقيف الكوادر الطبية والتمريضية على كيفية التعامل مع هذا النوع من المرضى.

وشدد الجابري على ان ادارة مستشفى الجمعية العربية للتاهيل تاخذ موضوع تثقيف الطواقم الطبية العاملة بكل جدية لان هذا موضوع مهم جدا ولا بد من الاستمرار بمواكبة الطب واليات وبروتوكولات التعامل مع مختلف الامراض وفق اخر ما توصل اليه العلم ومن هنا تاتي اهمية مثل هذه المحاضرات.

بدوره قال الدكتور جميل قمصية المدير الطبي في مستشفى جمعية بيت لحم العربية ان هذه المحاضرة تندرج في اطار المحاضرات العلمية التي تنفذها الجمعية من اجل مواصلة تطوير الكوادر الطبية مشيرا الى ان الجمعية العربية تختار مواضع وعناوين المحاضرات العلمية اعتمادا على الدراسات والاحصائيات للامراض والمرضى التي تصل الى المستشفى.

واشار قمصية الى ان المستشفى تقوم بتحليل المعلومات من خلال العمل اليومي وتقوم بتحديد اولويات مواكبة تطوير الطواقم بما يساهم في خدمة وتطوير الكوادر والطواقم الطبية من اطباء وممرضين وطواقم مختلفة من اجل ان تستمر الجمعية في خدماتها الطبية الافضل على المستوى الفلسطيني.

واشار الى ان المحاضرات تشمل جميع التخصصات والطواقم مضيفا ان هذه المحاضرات و الورشات تضاف للمحاضرات اليومية التي تجري في الجمعية من اجل تقديم ما هو افضل للمواطن وهي سياسة دابت الجمعية على اتباعها مما جعلها وجهة للمرضى.

واكد قمصية الى ان ادارة المستشفى الادارية والطبية نعمل باستمرار وفق هذه السياسة على مدار ثلاث سنوات وهناك اقبال من قبل الكادر العامل في المستشفى على هذه المحاضرات حيث يبدي الكادر تفهم واستعداد لزيادة العلم والتطوير في الاداء ليكونوا قادرين على خدمة المواطنين.

من جهتها قالت مديرة التمريض في مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ايمان جادو ان هذا اللقاء ياتي اللقاء ضمن سلسلة من لقاءات التي تنفذها الجمعية لتقوية وتمكين الكادر الطبي والتمريضي مشددة على اهمية تعزيز وتطوير الكوادر التمريضية في المستشفى لان الطواقم التمريضية هي اول من يستقبل المرضى خصوصا في اقسام الطوارئ.

واشارت الى ان الهدف من المحاضرة هو العمل على بناء وتحسين مستوى الخدمات من خلال تطوير وتجديد المعلومات كما انها فرصة لتبادل الخبرات لجميع الكادر

وشددت جادو على ان الرسالة التي تحملها ادارة الجمعية العربية للتاهيل هي توفير اعلى مستوى من الخدمات المقدمة في المستشفى من خلال السعي لتعزيز قدرات الطواقم وتزويدها باخر بروتوكولات التعامل مع الامراض المختلفة.

(PNN)