الاحتلال يعتقل القيادي في الجبهة الشعبية بدران جابر من الخليل

الخليل- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجرا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران بدر محمد جابر ( 69 عامًا)، من الخليل ، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وأفاد أحد أبناء القيادي جابر بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل في حي فرش الهوى بالخليل واعتقلت والده إلى جهةٍ مجهولة، في حين أوضح أن القوات قبل انسحابها من المنزل وبعد أن عاثت فسادًا فيه، قامت بالاعتداء بالضرب المبرح على أحد أشقاءه.

ويُعتبر جابر أحد مؤسسي الجبهة الشعبية، وذراعها الطلابي، وأمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، أوّلها في السبعينات، وشارك في العديد من الخطوات الاحتجاجية مع الأسرى، ومنها الإضرابات، لتحسين أوضاعهم. كما يُعاني الأسير بدران جابر من عدّة أمراض.

(بوابة الهدف)