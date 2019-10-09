أشتية: المعاناة التي تعيشها غزة غير مسبوقة وتسهيل حياة أبناء شعبنا على رأس أولوياتنا

وطن: أكد رئيس الوزراء محمد أشتية، على أن "تسهيل حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية من عناية صحية وكهرباء وسهولة الحركة، تقع على رأس أولويات زيارتنا إلى مصر".

وأضاف في لقاء مع أعضاء مجالس إدارة المؤسسات الفلسطينية العاملة بالقاهرة، وعدد من أبناء الجالية في مصر الثلاثاء، "أن المعاناة التي تعيشها غزة غير مسبوقة: حيث أن 95% من المياه غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 55% والفقر إلى 72%، والكهرباء متوفرة لنحو ثماني ساعات فقط في اليوم".

وشدّد على "أننا سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا أينما تواجدوا، وحرصاء على اكتمال المشهد الفلسطيني، وأساس هذا المشهد المصالحة الوطنية، مع التأكيد على أهمية دعوة السيد الرئيس إلى انتخابات عامة كمخرج لتوحيد شعبنا، وإعادة الإشعاع الديمقراطي له".

ويقوم وفد وزاري كبير برئاسة أشتية، بزيارة للعاصمة المصرية القاهرة، حيث من المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع الحكومة المصرية.