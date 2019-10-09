" التأمين الوطنية " NIC راعي وثيقة التأمين في معرض الغذاء الفلسطيني "غذاؤنا 2019"

وطن: رعت شركة التأمين الوطنية NIC وثيقة التأمين لمعرض الصناعات الغذائية الفلسطينية " غذاؤنا 2019 " والذي نظمه اتحاد الصناعات الغذائية في قاعات منتزه البيرة.

وأكد مدير عام شركة التأمين الوطنية NIC أحمد مشعشع حول أهمية مشاركتنا بهذا المعرض كون أننا نهتم في المنتج الفلسطيني وزيادة انتشاره بالسوق المحلي ليستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في السوق الفلسطيني بالإضافة الى توفير أفضل التغطيات التأمينية لكافة الشركات الفلسطينية للعمل في جو يملأه الأمان والاطمئنان من تغطية الحوادث التي قد تقع وتعيق حركة الإنتاج في الشركات الوطنية، وعليه نحن نشجع هذا النوع من المعارض كون أن الفائدة تعود على المجتمع بشكل عام وهذا يعزز رؤيتنا في دعم والترويج لصناعاتنا الغذائية وللمنتج الفلسطيني وهذا كله يعود للارتقاء بواقعنا الاقتصادي والاجتماعي في وطننا .

وفي كلمته قال رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام ولويل "إن هدف المعرض هو تعريف المواطن الفلسطيني بالمنتجات الغذائية وبجودة المنتج الوطني، وهو بمثابة تقليد سنوي وظاهرة اقتصادية ينظمها الاتحاد العام للصناعات الغذائية الفلسطينية".

وتابع نحن نشكر كافة الشركات الراعية والمساهمة في إعداد وإنجاح هذا المعرض وبالخصوص شركة التأمين الوطنية لرعايتها للمعرض ورعاية وثيقة التأمين حيث يعتبر هذا دعم للشركات والمؤسسات المشاركة والتي تشملهم تغطية تأمينية شاملة طيلة أيام المعرض وأن هذا يساعد في صقل مهاراتنا وانتاجيتنا وتطور مستوياتنا الإنتاجية بشكل أكبر وأوسع.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 26 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها.