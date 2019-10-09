إغلاق موقع لتهريب النفايات الإسرائيلية في بلدة نعلين غرب رام الله

وطن: أغلقت بلدية نعلين، بتوجيهات من سلطة جودة البيئة، ومتابعة من الشرطة البيئية، موقعا في البلدة يستخدم مكبا للنفايات الخطرة وغير الخطرة، والتي يتم تهريبها من المستوطنات الإسرائيلية من قبل خارجين على القانون.

وذكرت سلطة جودة البيئة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق الموقع الذي تعود ملكيته لأحد المواطنين بالسواتر الترابية والصخور، واستخدم للتخلص من نفايات البلدية، ما شجع صاحب الأرض على تهريب النفايات الإسرائيلية إليه بحجة دفن نفايات البلدية.

وأهابت "جودة البيئة" بالمواطنين عدم التعامل مع مهربي النفايات الإسرائيلية، سواء بجلبها أو تفريغها في أراضي دولة فلسطين، والتبليغ عن حالات التهريب من خلال التواصل مع طواقمها في محافظات الوطن، أو من خلال الشرطة البيئية، أو الاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132.

وأكدت ملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية بشتى الطرق والوسائل المتاحة لها، وفقا للمهام والصلاحيات المنوط بها، مشددة على أن كل من يعمل على استيراد النفايات الخطرة إلى الأرض الفلسطينية يعرض نفسه للعقوبة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة وفقا للمادة13 لقانون البيئة رقم (7) لسنة 1999م.