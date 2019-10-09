هيونداي موتور تعلن عن الإطلاق العالمي لمركبتها الرياضية متعددة الاستخدامات فينيو في إعلان فيديو لافت

وطن: أصدرت شركة هيونداي موتور هذا الأسبوع إعلان فيديو سينمائياً جذاباً للاحتفال بالظهور العالمي الأول لأحدث مركباتها الرياضية متعددة الاستخدامات، فينيو. ويلبي المقطع في إنتاجه وجاذبيته رغبة جمهور العلامة من الشباب.

ويحتفي المقطع المنشور على "يوتيوب"، بطوله البالغ ثلاث دقائق تقريباً، بانضمام فينيو إلى تشكيلة هيونداي من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV's، والتي تشمل باليسيد وسانتافي وتوسان ونيكسو وكونا.

وصُمم الإعلان المصمم بطريقة سينمائية مذهلة للفوز بقلوب أبناء جيل الألفية والسائقين اليافعين والشباب من خلال مفهوم Urban Vibes (المشاعر العصرية)، وهو يسلّط الضوء على روح الشباب الطاغية على المركبة فينيو وهويتها الجذابة التي تتناسب تماماً مع أسلوب الحياة المعاصرة.

وتمّ تصوير الفيديو في الولايات المتحدة ويُظهر مشاهد دراماتيكية لمركبة فينيو يجري نقلها داخل طائرة نقل من طراز C-130، قبل أن تبدأ الطائرة بالهبوط وتطلق المركبة على المدرج في مطار إنيوكرن بكاليفورنيا، حيث تجد في استقبالها أفراد أسرتها الآخرين من عائلة مركبات هيونداي الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتظهر جميع المركبات في المقطع كأنها شخصيات بشرية متناغمة، إذ تسرّع محركاتها وتزيد نبضها وإيقاعاتها الراقصة وإيماءاتها لأعلى وأسفل وتومض بمصابيحها الأمامية، وكل ذلك قبل أن تنطلق ضمن عائلة واحدة في موكب مهيب نحو المدينة الكبيرة.

وقال وونهونغ تشو النائب التنفيذي للرئيس وكبير مسؤولي التسويق لدى هيونداي موتور، إن الإعلان القوي عن المركبة فينيو، بوصفها إحدى المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الروح الشبابية، والذي يستهدف أبناء جيل الألفية "يكسر الأفكار النمطية عن إعلانات السيارات، ونأمل أن نتمكن جميعاً من الاستمتاع بوصول فينيو إلى السوق بنجاح من خلال المخطط الإعلاني الفريد هذا".

وتُعدّ مركبة فينيو 2020 الجديدة كلياً، بعد ظهورها لأول مرة في معرض نيويورك الدولي للسيارات في إبريل 2019، أحدث إضافة إلى عائلة هيونداي من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات.



وتتيح فينيو، التي تتميز بمجموعة قوية من المزايا العملية والشخصية، براعة القيادة في جميع الأنماط، ما يلبي مجموعة واسعة من أنماط الحياة ومختلف التضاريس، كما تتيح أفضل مستويات الكفاءة في استهلاك الوقود في فئتها، مع التمتع بقيادة مستقرة ومريحة.