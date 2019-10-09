استطلاع لوطن:64% لا يعتقدون أن مشاركة النساء بحوارات المصالحة ستؤدي لنتائج أفضل

وطن: أظهر استطلاع أجرته وطن ضمن مشروع شوفونا الذي اطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية ومؤسسة مفتاح أن غالبية المصوتين على سؤال الاستطلاع لا يعتقدون أن مشاركة النساء الفعلية في المفاوضات والنقاشات، ستؤدي لنتائج أفضل في المصالحة وانهاء الانقسام.

ونشرت وطن سؤال الاستطلاع التالي على موقعها الإلكتروني، وصفحة وطن على "فيسبوك": هل تعتقد/ي ان مشاركة النساء الفعلية في المفاوضات والنقاشات، تؤدي لنتائج أفضل في المصالحة وانهاء الانقسام؟

وشارك في التصويت على الاستطلاع الذي استمر لمدة اسبوع، 4753 شخصا من زوار الموقع الإلكتروني وصفحة وطن على "فيسبوك"، حيث أجاب 36% من المصوتين بـ"نعم"، أي أنهم يعتقدون ان مشاركة النساء الفعلية في المفاوضات والنقاشات، ستؤدي لنتائج أفضل في المصالحة وانهاء الانقسام.

فيما أجاب 64% من المصوتين بـ"لا"، أي أنهم لا يعتقدون ان مشاركة النساء الفعلية في المفاوضات والنقاشات، ستؤدي لنتائج أفضل في المصالحة وانهاء الانقسام.