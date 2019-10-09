قتيلان في إطلاق نار قرب معبد يهودي شرق ألمانيا

وطن: أكدت الشرطة الألمانية مقتل شخصين بإطلاق نار في مدينة هاله شرق البلاد، الأربعاء، فيما يجري البحث عن مشتبه به.

ونشر حساب الشرطة الألمانية تغريدة على "تويتر" أكد فيها نشر عدد من رجال الشرطة في المدينة، مضيفا أنه "وفقا للمعلومات الأولية يوجد قتلى، ونحن نجري عمليات بحث مستعجلة، فيما يوجد الجاني في حالة فرار. يرجى منكم البقاء في منازلكم أو البحث عن مكان آمن".

وقالت متحدثة باسم الشرطة "إن دوافع إطلاق النار لم تعرف بعد. وقد فرّ الجناة المشتبه بهم باستخدام سيارة ويجري تكثيف عملية البحث عنهم"