اتفاق على زيادة عدد المنح الدراسية المصرية للفلسطينيين

وطن: اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس مع نظيره المصري خالد عبد الغفار، اليوم الأربعاء، على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين من 20 إلى 30 منحة، وتخصيص 10 منها في مجال الزراعة لطلبة غزة.

وبحث اللقاء الذي جمع الوزيرين في القاهرة، ضمن سلسلة لقاءات الوفد الوزاري الفلسطيني الذي يزور القاهرة حاليًا برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، مجالات التعاون في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني بين دولة فلسطين وجمهورية مصر، في حين اتفق الوزيرين على "تبادل الخبرات والتدريب لطواقم الاعتماد والجودة بين الوزارتين، وإرسال كل الأدبيات والسياسات والتشريعات الخاصة بالتعليم المهني والتقني عن طريق المستشار الثقافي في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة".

كما اتفق الطرفان، على "تزويد الجانب المصري للجانب الفلسطيني بنظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم ومعايير اعتماد المجلات العلمية، للاستفادة من تجربتهم بهذا الخصوص، وتقديم الخبرة المصرية المتقدمة في مشروع هورايزون، وإجراء عملية تشبيك بين الجامعات المصرية والفلسطينية لتقديم مشاريع مشتركة ضمن مشاريع ايراسموس +".

وزوّد الوفد الفلسطيني الجانب المصري بمسودة اتفاقية تعاون، لغرض دراستها والتوقيع عليها من الطرفين بعد استكمال الإجراءات القانونية.