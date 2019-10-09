فرنسا وبريطانيا ستدعوان إلى جلسة في مجلس الأمن لبحث العدوان التركي على شمال شرقي سوريا

وطن: أعلن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا، اليوم الأربعاء، أن باريس ولندن ستدعوان لجلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث العدوان العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن عملية “نبع السلام” العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت.

وأكد مسؤول أمني تركي أن “العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية”.

وكشفت وزارة الدفاع التركية في بيان أن عملية “نبع السلام” انطلقت في الساعة الرابعة مساء (13:00 بتوقيت غرينتش)، بهدف “ضمان أمن حدودنا ومنع إنشاء ممر إرهابي جنوبها، ولتحييد الإرهابيين الذين يهددون أمننا القومي، وتوفير الظروف اللازمة لعودة السوريين المهجرين إلى ديارهم”.

من جهتها، أكدت “قوات سوريا الديمقراطية” أن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية وسط حالة من الذعر الكبير بين الناس.

المصدر: وكالة رويترز