اشتية: زيارتنا إلى مصر ناجحة وفتحت لنا أبوابا في مختلف المجالات

وطن: وصف رئيس الوزراء د. محمد اشتية زيارته على رأس وفد وزاري إلى جمهورية مصر العربية بالناجحة على كل المقاييس، قائلا "وجدنا كل الدعم في هذه البلد الذي ليس غريبا عليها حب فلسطين، ونقدم شكرنا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء على كل ما قدموه لنا في هذه الزيارة".

وأضاف اشتية: "اليوم، موجودون بين أهلنا بتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس، برعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه البلد التي رعت الوطنية الفلسطينية ورعت كل النضال الفلسطيني على مدار التاريخ وكانت الحاضنة لمنظمة التحرير".

جاء ذلك عقب لقاء ثنائي جمعه بنظيره المصري تبعته جلسة مباحثات موسعة ولقاءات ثنائية أجراها وزراء الوفد الفلسطيني مع نظرائهم المصريين في مقر رئاسة مجلس الوزراء المصري بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس الوزراء: "كان هناك لقاءات مثمرة، ولمسنا روح التعاون في القضايا المتعلقة برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة بشكل أساسي والقضايا المتعلقة بالتجارة مع مصر".

وتابع اشتية: "مصر لديها الكثير مما تقدمه لشعبنا، ونريد الاستفادة من التجربة المصرية في العديد من المجالات لا سيما التجارة والزراعة والاستثمار، والتجربة الشخصية لرئيس الوزراء في المدن الجديدة والمساكن الشعبية".

وأضاف رئيس الوزراء: "هذه الزيارة فتحت أبواب التعاون في التعليم والصحة والزراعة وكذلك أبواب التبادل التجاري، مشيرا إلى استراتيجية حكومته المتعلقة بالانفكاك عن الاحتلال والتوجه إلى العمق العربي".

وشدد اشتية قائلا: "مصر عمقنا العربي، ومصر عمق العمق في العروبة والمدافعة عن فلسطين، وبعد أن كنا قد زرنا الأردن والعراق نكون اليوم بهذه الزيارة حصلنا على كل الدعم الممكن بما يمكن اقتصادنا الوطني من النهوض في مواجهة الاحتلال نحو اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

واختتم رئيس الوزراء: "مصر تبذل جهدا كبيرا في المصالحة الوطنية ونحن ذاهبون الى انتخابات عامة نعيد فيها اللحمة الوطنية وننهي هذا الفصل من الانقسام المرير، ومصر راعية فلسطين والمصالحة فكل الشكر لها، ونتمنى لمصر الخير ونحيي أهلها الذين نجد فلسطين في قلب كل منهم".

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للحكومة الفلسطينية، واستعداد حكومته متابعة كافة القضايا التي طرحها الجانب الفلسطيني والعمل على تنفيذها في أقرب فرصة ممكنة.

وأعرب مدبولي عن سعادته لهذه الزيارة التاريخية للوفد الوزاري الفلسطيني، مشددا على أن مصر ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بنيل حريته واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

هذا وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، التقى بنظيره المصري قبيل انعقاد جلسة المباحثات الموسعة، حيث اطلعه على آخر المستجدات السياسية والتحديات التي تتعرض لها قضيتنا، والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق ابناء شعبنا، اضافة الى الوضع الاقتصادي والازمة المالية