القائمة المشتركة تقرر الاجتماع بأردان غدًا

وطن: أعلن أحمد الطيبي عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، مساء اليوم الأربعاء، أن القائمة قررت الاجتماع بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يوم غد الخميس.

وأوضح الطيبي، وفقًا لما ذكره موقع "يديعوت أحرونوت" انه سيتم تقديم مطالب القائمة بالنيابة عن الوسط العربي ومقترحاتهم للقضاء على الجريمة في جميع المناطق العربية.

وكانت القائمة العربية المشتركة تدرس مقاطعة الاجتماع بعد تصريحات وصفتها بـ "العنصرية" أطلقها أردان ضد العرب، اعتبر خلالها الجرائم بأنها "جزء من ثقافة العرب".