وزارة الدفاع التركية تعلن عن بدء العملية البرية في العدوان على سوريا

وطن: اعلنت وزارة الدفاع التركية عن بدء العملية البرية في العدوان الذي شنته مساء اليوم على شمال شرق سوريا.

وبدأت آليات الجيش التركي بإزالة الجدار الإسمنتي الفاصل بين الحدود السورية - التركية من جهة بلدة "علوك" بالقرب من مدينة رأس العين مساء اليوم.

وبدأت تركيا "عدوانا" على منطقة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي اليوم الاربعاء، حيث شنت قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر اليوم الأربعاء، غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

وأفاد مراسل صحافي في منطقة رأس العين عن قصف مدفعي متواصل يستهدف مدينة رأس العين ما دفع بعشرات السكان إلى النزوح، في وقت أعلنت قوات سوريا الديموقراطية بدء تركيا شن غارات "ضد مناطق مدنية" متسببة بحالة "هلع" بين الناس.