حماس تدعو للرباط بالاقصى في ظل دعوات اقتحامه

وطن: دعت حركة حماس ، اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا إلى الرباط في المسجد الأقصى، والدفاع عن المقدسات بكل قوة في ظل الدعوات التي أطلقتها حركات اسرائيلية عديدة لاقتحام المسجد.

واستنكر عضو المكتب السياسي للحركة ماهر عبيد، تصاعد ظاهرة اتخاذ الأعياد اليهودية ذريعة لاقتحام جماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة كما يحدث منذ يومين".

وفيما يلي نص تصريح حماس

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ ماهر عبيد حول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك:

نستنكر تصاعد ظاهرة اتخاذ الأعياد اليهودية ذريعة لاقتحام جماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة كما يحدث منذ يومين.

وفي ظل الدعوات التي أطلقتها حركات صهيونية عديدة تضم غلاة المستوطنين، إلى اقتحامات متتالية على مدار يوم غدٍ الخميس 10/10/2019 وهو اليوم الثالث لما يسمونه يوم "الغفران"، نعتبر أن ذلك يندرج في إطار خطة ممنهجة لتهويد المسجد الأقصى، وخلق واقع جديد يقوم على فرض التقسيم الزماني والمكاني، وهو أمر يرفضه شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بشدة.

وأمام هذه الهمجية الصهيونية وتصاعد العدوان؛ فإننا ندعو أبناء شعبنا إلى الرباط في المسجد الأقصى، والدفاع عن المقدسات بكل قوة.

كما ندعو الأمتين العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى رفض هذا العدوان الصهيوني، وإسناد المرابطين بكل الأشكال الممكنة.

ونتوجه إلى المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة.

ماهر عبيد

عضو المكتب السياسي لحماس

الأربعاء: ٩ أكتوبر ٢٠١٩م