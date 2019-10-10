إنطلاق قافلة مركبات من بلدات ومدن الداخل إلى القدس احتجاجا على تفشي الجريمة



وطن: انطلقت قافلة مركبات احتجاجية، من مجد الكروم باتجاه القدس، اليوم الخميس، لتنظم تظاهرة احتجاج على تواطؤ حكومة وشرطة الاحتلال في استفحال الجريمة في الداخل المحتل.

وبدأت القافلة تحركها من قرية مجد الكروم، ليلتحم معها على الطريق إلى القدس مركبات أخرى في تجمعات على مفرق الناعمة في شفاعمرو، ومدخل كفر قرع وقاع أفراح زميرو في قلنسوة، وحديقة العجمي في يافا، ومفرق السقاطي في النقب، وفي طريقها إلى القدس التحمت مع القافلة مركبات أخرى تجمعت على مفرق الناعمة قرب مدينة شفاعمرو.

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إن "هناك تواطؤا من قبل الشرطة الإسرائيلية، وليس قضية إهمال أو خلل في عملها، وهي عقلية متأصلة عبر عنها وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان قبل عدة أيام، عندما قال إنه "يتعامل مع المجتمع العربي كمجتمع متوحش وعنيف".

وأضاف أن مظاهرة قطرية، ستنظم الثلاثاء المقبل، أمام مركز الشرطة في مدينة الناصرة، يتبعها مظاهرة أخرى أمام مقر شرطة المركز في مدينة الرملة، وتنصب خيمة احتجاج في القدس في نهاية الشهر الجاري، يرافقها تنظيم إضراب عن الطعام.

ومن المقرر أن تتجمع القوافل في مسيرة واحدة قرابة التاسعة والنصف عند مفرق دير اللطرون، لتتحرك سوية باتجاه القدس، لتنظيم تظاهرة الاحتجاج.

وكانت أقرت لجنة المتابعة جملة من الفعاليات الاحتجاجية، خلال اجتماع لها عقد في مدينة طمرة، السبت الماضي، لمواصلة الحملة الشعبية لاجتثاث العنف والجريمة، وبضمنها الإضراب العام وتنظيم مظاهرات قطرية، وقافلة مركبات احتجاجية.

يذكر أن الشاب بهاء عرار (في الثلاثينات من عمره)، قتل أمس وأصيب آخرون، في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة جلجولية بالداخل.

وبمقتل الشاب عرار، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل إلى 73 شخصا، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018، ما يعني ارتفاعا بنسبة 67% على عدد ضحايا جرائم القتل.