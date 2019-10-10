الاحتلال يهدم عدة منازل شرق بيت لحم وجنوب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين أحدهما قيد الإنشاء، في قرية كيسان شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخي، كما شرعت بهدم مساكن في منطقة الدقيقة شرق يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وهدم منزل المواطن أيمن يعقوب غزال، الذي يقطنه أربعة أفراد، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ومنزل آخر قيد الانشاء يعود لشقيقه أمجد، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا.

وأضاف ان سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت بهدم المنزلين قبل 20 يوما.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الأهالي وجنود الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة والاهالي المجاورة منازلهم للمدرسة بحالات اختناق.

وفي منطقة الخليل، شرعت جرافات الاحتلال، صباح اليوم، بهدم مساكن في منطقة الدقيقة شرق يطا جنوب الخليل.