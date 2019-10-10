إغلاق حسبة الخضار في جنين بالسواتر الترابية.. البلدية توضح واصحاب البسطات يشتكون عبر وطن

وطن: أغلقت بلدية جنين، الليلة الماضية، مدخل حسبة الخضار بالسواتر الترابية، بذريعة عدم التزام اصحاب البسطات بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم منذ سنوات.

وقال مدير البلدية ممدوح عساف لوطن، إن البلدية أمهلت أصحاب البسطات بدفع المستحقات المترتبة عليهم منذ نحو 4 سنوات، بواقع 500 دينار عن كل عام.

وأضاف عساف أن بعض أصحاب البسطات لم يلتزموا بالدفع، فيما قام البعض الأخر بدفع المستحقات أمس واليوم، وتم السماح لهم بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم.

من جانبهم، اشتكى بعض أصحاب البسطات الذين قاموا بدفع المستحقات من إغلاق مدخل الحسبة، متسائلين "ما هو ذنبنا؟".

ونفى بعضهم في حديث لمراسل وطن، أن تكون البلدية قد منحتهم مهلة لتسديد المستحقات المترتبة عليهم.

كما اشتكوا من نقص الخدمات التي توفرها البلدية للحسبة.