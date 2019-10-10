الاحتلال يُفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير

وطن: أفرج الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن النائب المقدسي محمد أبو طير (68 عامًا)، بعد اعتقال دام سبعة أشهر إداريًا.

وأبو طير، نائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، وهو مُبعد عن مدينة القدس المحتلة منذ الـ 8 من تشرين أول/ أكتوبر 2010، عقب سحب داخلية الاحتلال بطاقة الهوية منه.

وكانت وزارة داخلية الاحتلال آنذاك قررت سحب هويات النواب؛ أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، بزعم "عدم الولاء لإسرائيل".

وأمضى النائب أبو طير في سجون الاحتلال ما مجموعه 34 عامًا، على فترات متفرقة، وتم انتخابه عضوًا في المجلس التشريعي عام 2006.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت النائب أبو طير فجر الـ 13 من آذار/ مارس 2019، عقب دهم منزله في حي أم الشرايط جنوبي مدينة البيرة.