الناصرة: وفاة العامل بلال عرقاوي جراء حادث عمل

وطن: لقي العامل بلال جمال عرقاوي (40 عاماً) من حي بلال في مدينة الناصرة مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء بمنطقة "رعنانا"، في الداخل الفلسطيني المحتل، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفادت مصادر طبية إن "الطواقم الطبية وصلت إلى المكان لتجد عامل بناء سقط عن ارتفاع شاهق وتم إقرار وفاته في المكان".

ووفقا للمعطيات المتوفرة فإنه بمصرع العامل، اليوم، ارتفع عدد ضحايا حوادث العمل في الداخل منذ مطلع العام الجاري 2019 إلى 68 ضحية غالبتهم سقطوا في فرع البناء.

وازدادت حوادث العمل بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في الداخل هم فلسطينيون وأجانب.