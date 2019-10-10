شبكة وطن الإعلامية ومنتدى شارك يوقعان مذكرة شراكة اعلامية

رام الله- وطن: وقعت شبكة وطن الإعلامية، اليوم الخميس، مذكرة شراكة مع جمعية منتدى شارك الشبابي، بهدف التعاون الاعلامي بين الطرفين.

ووقع الاتفاقية كل من عضو مجلس الادارة المنتدب في شبكة وطن الإعلامية، السيد معمر عرابي، ورئيسة مجلس إدارة جمعية منتدى شارك الشبابي رتيبة ابو غوش، وبحضور الرئيس التنفيذي للمنتدى السيد بدر زماعره.

وتأتي هذه الاتفاقية بين الطرفين في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك في المجال الاعلامي، حيث تشمل الاتفاقية تقديم استشارات ومواد إعلامية وإنتاج وبث برامج إعلامية مشتركة وتدريب اعلامي للصحفيين الشبان من خلال اكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الاعلامية.

من جهتها اكدت رتيبة أبو غوش، ان منتدى شارك يسعى إلى بلورة مفاهيم العمل الشبابي وفقاً لرؤية تتلاءم واحتياجات الشباب، وإلى نشر الوعي والإدراك لدى هذه الفئة وطرحها بشكل المطلوب على وسائل الاعلام الفلسطيني، وذلك للمساهمة في عملية التنمية الحقيقية ولتعزيز وتطوير قدرات المجتمع الفتي.

وأوضح معمر عرابي، أن شبكة وطن الاعلامية، هي شبكة إعلامية مهنية، تعمل على رفع الوعي الجماعي للقضايا الوطنية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، التي تشكل مصدر قلق للفلسطينيين بوجه عام، من خلال إنتاج، وبث ونشر محتوى اعلامي فلسطيني هادف يعنى بقضايا الشباب والمرأة.