شركة بيت لحم المتعددة التخصصات و مؤسسة ريجو متطوعون حول العالم الايطالية يوقعان مذكرة تفاهم حول اعادة استخدام مخلفات المصانع

وطن: وقعت شركة بيت لحم الصناعية المتعددة التخصصات ، الشركة المطورة والمشغلة لمنطقة بيت لحم الصناعية ممثلةً بالمدير العام ايلي شحادة و جمعية ار تي ام (RTM) متطوعون حول العالم الايطالية (Volontari Nel Mondo )اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز لايجاد اليات جديدة لاعادة استخدام مخلفات المصانع لاستخدامها لتكون مواد تعليمية للاطفال والطلبة.

و وقع الاتفاقية عن شركة بيت لحم الصناعية متعددة التحصصات مديرها العام ايلي شحادة فيما وقع منسق المشروع لوكا بيفيليكوا ممثلا عن المؤسسة الايطالية التي تعمل على دعم عمليات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مع اهتمام خاص للناس و البيئة في الشرق الاوسط و مناطق اخرى حول العالم، ممثلة بمنسق المشروع والممثل القانوني لمؤسسة RTM في فلسطين.

و يأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف المشاركة في مشروع P.A.C.E الشراكة من اجل نهج تعليمي جديد للطفولة المبكرة الممول من طرف ” AICS” الوكالة الايطالية للتعاون التنموي AID و بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم و اخرين و ذلك عن طريق انشاء مركز لاعادة استخدام المواد التالفة من عمليات التصنيع بطريقة ابداعية من قبل طلاب رياض الاطفال و المراحل التعليمية الابتدائية و المتوسطة .

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى اعادة استخدام المواد التالفه من مصانع المنطقة الصناعية من اخشاب و بلاستك و اوراق و غيرها وهي فكرة مستوحاة من مركز ريميدا الايطالي في مدينة ريجواميليو الايطالية .

و اكد الطرفان على اهمية دور التعاون لما فية من تقوية قدرات الطالب الفلسطيني في محافظة بيت لحم و الدور الهام الذي تلعبة وزارة التربية و التعليم في هذا المجال .

و شكر الطرفان كافة المستثمرين اصحاب المصانع في منطقة بيت لحم الصناعية على استعدادهم و التزامهم للتعاون و لانجاح المشروع و الذي سيدوم لمدة عامين على الاقل مع الشريك الايطالي.

(PNN)