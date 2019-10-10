الأسيرة إسراء جعابيص و3 اسرى آخرين يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن أربعة أسرى من الضفة وقطاع غزة يدخلون، اليوم الخميس، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسيرة إسراء جميل جعابيص من القدس منذ عام 2015، وأمضت أربعة أعوام في سجون الاحتلال؛ بدعوى من قوات الاحتلال محاولتها تنفيذ عملية عند حاجز الزعيم بالقرب من مستوطنة "معالي أدوميم" بالقدس ومحاولة قتل شرطي احتلالي، وتقضي حكمًا بالسجن 11عامًا وتعويض شرطي اخر بــ 20 ألف شيكل.

يشار إلى أن أسطوانة غاز انفجرت بحادث عرضي بسيارتها على بعد 500 متر من حاجز عسكري، وأسفرت عن إصابتها بحروق 50% من جسدها.

من جنوب قطاع غزة، عميد أسرى القطاع؛ الأسير ضياء زكريا شاكر الفالوجي (44 عامًا) من مدينة خانيونس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 1992، وأمضى 27 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة قتل المستوطن ميتسا بن حاييم في مجمع غوش قطيف جنوب قطاع غزة.

والأسير ساهر إسماعيل زكي أمان من وسط القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير جبر حسين جبر أبو عليا (60 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.