إصابة العامل محمود جرادات من بلدة السيلة الحارثية برصاص الاحتلال

رام الله- وطن: أصيب عامل من بلدة السيلة الحارثية برصاص معدني مغلف بالمطاط، خلال محاولته الدخول لأراضي عام 1948.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على العامل محمود رفيق جرادات قرب بوابة جدار الفصل والتوسع العنصري، عند قرية ظهر العبد قرب حاجز برطعة جنوبي جنين، ما أدى لإصابته بالساق

يشار إلى أن إطلاق النار على العمال تكرر في الأيام الأخيرة، إذ أصيب شابان قبل أسبوع بنفس الطريقة خلال دخولهم من بوابات جدار الفصل والتوسع العنصري.

(وفا)