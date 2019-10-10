خلال فعالية ترفيهية.. إصابات بالاختناق بغاز الاحتلال في صفوف طلبة بدير نظام

رام الله- وطن: أصيب، مساء اليوم الخميس، عدد من طلبة مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة شمال غرب رام الله، ومواطنون بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاههم، أثناء تواجدهم ضمن مشروع ترفيهي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة الرؤيا العالمية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مدرسة القرية، وأطلقت قنابل الغاز، تجاه الطلبة المتواجدين في ساحتها للمشاركة بمشروع يعنى بالأطفال، ما أدى لإصابة عدد منهم ومعلمين وعاملين في المؤسسة بالاختناق.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت الطفل رامز محمد التميمي (13 عاما) لفترة قصيرة.