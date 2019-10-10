الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بدهس شُرطيَين في ضواحي القدس

رام الله- وطن: قبضت الشرطة، اليوم الخميس، على مشتبه به بدهس عُنصرين شرطة جنوب شرق القدس اثناء عملهما بتنظيم حركة السير اول أمس امام مدرسة في مدينة العيزرية.

وذكـرت إدارة العلاقــات العامــة والإعلام بالشرطـة، انه وخلال عمل دورية شرطة تابعة لمركز شرطة جنوب شرق القدس بتنظيم حركة السير امام مدرسة في مدينة العيزرية، أشار ضابط الدورية لسائق مركبة بالتوقف بسبب قيادته المتهورة بالشارع الا ان سائقها لم يستجب لإشارة الضابط وقام بدهسه وشرطي اخر حاول ايقافه كما اصطدام أثناء فرارة بمركبة مواطنة تسبب لها بأضرار مادية جسيمة .

وبعد اجراءات البحث والتحري تم الاشتباه بشخص من بلدة ابو ديس والقاء القبض عليه.

واكدت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه تم ضبط المركبة التي كان يقودها وتبين بانها غير قانونية واحالت المشتبه الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.