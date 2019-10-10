تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير حاتم صبارنة للمرة الثالثة

رام الله- وطن: جددت محكمة "عوفر" العسكرية أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المعاد اعتقاله حاتم أحمد رشيد صبارنة(25عاماً) من سكان بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مدة أربعة أشهر.

افاد مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير صبارنة بتاريخ 20/2/2019 أثناء مروره على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم، ونقلته إلى مركز تحقيق "عتصيون"، وبعد أسبوع من اعتقاله أصدرت محكمة الاحتلال بحقه بأمر من مخابرات الاحتلال قرار اعتقالٍ إداري مدته أربعة أشهر.

وأضاف بأن محكمة الاحتلال جددت الأمر الإداري مرة أخرى للأسير صبارنة لمرة ثانية مدة أربعة أشهر بتعليمات من المخابرات، وقبل أن تنتهي المدة بأيام جددت له بالأمس مرة ثالثة لأربعة شهور، ليكون قد أمضى حتى الآن ثمانية أشهر في سجون الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير صبارنة تعرض للاعتقال سابقاً عدة مرات، وأمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال بتهمه الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وكان آخر اعتقالٍ له في شهر مايو للعام 2016، وفرض عليه الاعتقال الإداري وجدد له أربع مرات متتالية، ونال حريته من سجن النقب في شهر أغسطس من العام 2017.