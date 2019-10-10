تركيا تواصل عدوانها شمال شرق سوريا

وطن: واصلت تركيا عدوانها العسكري على سوريا مستهدفة مقاتلين مناطق الاكراد شمال شرق سوريا وقصفت بلدات وأهدافا من البر والجو في عملية أجبرت الآلاف على الفرار من ديارهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 23 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وثمانية مدنيين بينهم إداريان في هذه القوات قتلوا.

وأكدت مصادر كردية إن قوات "قسد" صدّت هجوماً لخلايا تابعة للجيش التركي شرق رأس العين وقتلت 14 عنصراً منهم، ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في هذه القوات قوله إن اشتباكات ضارية في قرى سورية تحاول القوات التركية دخولها.

كما تحدثت المصادر نفسها عن توغل بري للجيش التركي باتجاه 5 قرى شرق نهر الجلاب بريف تل أبيض في محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

وقال المرصد السوري أن أكثر من 60 ألف نازح جراء العدوان العسكري التركي في شمال شرق سوريا.

ونفت وكالة "سانا" السورية مزاعم وزارة الدفاع التركية عن سيطرتها على مواقع في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي".

من جانبه قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الخميس "الأفضل أن نصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالكذّاب الذي تأصل الكذب فيه منذ تعامله مع الأزمة السورية".

وأضاف المقداد بعد التصريح الأخير للرئيس إردوغان اليوم، إن "الأخير قاتِل فتح الأبواب أمام 170 ألف إرهابي كي يمارسوا القتل في سوريا، ويجب أن يحاسب وسيحاسبه التاريخ لأنه مجرم حرب بحق الشعب السوري".