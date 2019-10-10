مصرع مواطن واصابة 5 اخرين في حادث سير شرق نابلس

وطن: لقي المواطن مصطفى جناجرة 22 عاما من بلدة طلوزة مصرعه مساء اليوم الخميس، واصيب 5 مواطنين في حادث تصادم مركبتين بينهم شابان وصفت حالتهم بالحرجة على طريق الباذان شرق شمال نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الحادث وقع على طريق الباذان مساء اليوم وصلت على اثره ستة اصابات للمستشفى العربي التخصصي لتلقي العلاج وبعدها بقليل اعلن الاطباء عن وفاة المواطن جناجرة.

واضاف ان خبراء الحوادث بشرطة المرور باشروا التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته كما تم اعلام النيابة العامة