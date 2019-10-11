الاحتلال يعتقل الشاب هادي الطرشة.. ويأخذ مقاسات منزل الاسير يزن مغامس تمهيدا لهدمه

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، الطالب في جامعة بيرزيت هادي الطرشة، من منزله في حي الإرسال في مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الشاب الطرشة خلال مداهمة منزله.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، وأن الشبان أمطروا القوة المقتحمة بالحجارة، وأصيب عدد من الشبان بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل الدمع.

كما اقتحم الاحتلال فجر اليوم الجمعة، منزل ذوي الأسير والطالب في جامعة بيرزيت، يزن مغامس، في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن الجنود أخذوا مقاسات منزل مغامس تمهيدا لهدمه.

ويذكر أن مغامس معتقل في سجون الاحتلال منذ الحادي عشر من أيلول الماضي.