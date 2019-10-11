صور| الاحتلال يقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي في البيرة ويعيث فيه خرابا

رام الله- وطن : إقتحم العشرات من جنود الاحتلال مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة بعد تحطيم الأبواب الخارجية.

وبحسب شهود العيان فإن الجنود حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى، وبعد إنسحاب الجنود إثر عملية الإقتحام التي إستمرت لأكثر من ساعة توافد المواطنون للمكان ليجدوا مكاتب المؤسسة الداخلية محطمة والملفات ملقاة على الأرض وأثار التخريب والدمار في كل زاويا ومكاتب المؤسسة.

من جهتها إستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي إقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى الذي يقع المقر فيه للخطر ولا سيما بعد المواجهات التي شهدها المكان مع الشبان الفلسطينيين وقيام جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز السام، ودعت العمل الصحي المؤسسات الحقوقية والصحية والإعلامية المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة.

وقالت لجان العمل الصحي إن تخريب وإقتحام مقرها مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القانون الدولي والإتفاقات الدولية التي تكفل حماية المؤسسات الصحية تحت الاحتلال.

وأضافت : إن الحملة الإسرائيلية ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية وضدها والتي سبقها إقتحام لمشافيها وعياداتها في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية لن يثنيها عن مواصلة تقديم خدماتها الصحية والإنسانية والتنموية للمواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من سياسات الاحتلال وحصاره ومن إعتداءات مستوطنيه مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومؤسساته.