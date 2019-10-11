بعد تحقيق وطن .. مراكز تجميل ما زالت تحصد تشوهات وحروق

رام الله – وطن : "حروق وألم استمر قرابة الأسبوعين بعد جلسة ليزر لإزالة الشعر في أحد مراكز التجميل في مدينة رام الله وعند مراجعتي مديرة المركز أكدت لي أن هذا الأمر طبيعي وشائع الحدوث"، هذا ما قالته المواطنة (س.م) لشبكة وطن الإعلامية رافضة الكشف عن اسمها أو اسم المركز لاعتبارات قانونية.

وأكدت المواطنة أن الحروق لم تتلاشى الا بعد توجهها الى الطبيب واستخدامها لعدد من المراهم والمستحضرات الطبية.

وأشارات إلى أنها توجهت قبل قرابة العامين لأحد مراكز التجميل في مدينة رام الله طلبا لإزالة الشعر عن كامل جسدها، فأكدت لها مديرة المركز أنها تحتاج من 10 الى 12 جلسة فقط لإزالة الشعر بشكل كامل، بواقع جلسة واحدة شهريا بتكلفة 400 شيكلا للجلسة.

وأكدت المواطنة أنها أنهت 12 جلسة، لكن بنتيجة عكسية في منطقة الوجه، حيث زادت نسبة نمو الشعر، بينما تراجع النمو في بقية أجزاء جسدها، فأقنعتها مديرة المركز بضرورة إجراء المزيد من جلسات الليزر للقضاء على الشعر تماما.

وكشفت (س.م) أنها ولغاية اللحظة قامت ب 24 جلسة ليزر، وفي آخر جلسة تعرضت للحروق التي استمرت لأكثر من اسبوعين.

وقالت لوطن: لقد تعرضت للغبن والكذب ومن واجبي أن أقول للرأي العام عن تجربتي مع مراكز التجميل، حتى تتعظ بقية النساء من معاناتي.

ودعت المواطنة وزارة الصحة الى تفعيل دورها الرقابي وإغلاق هذه المراكز خصوصا وأن بعضها بات مصدرا لمعاناة النساء من الحروق والالتهابات وقلة النظافة.

وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن قد أنتجت ونشرت تحقيقا استقصائيا قبل قرابة 3 شهور للزميل نزار حبش بعنوان " ضريبة الجمال .. تشوهات وخداع"، حيث كشف التحقيق عن قيام بعض صاحبات صالونات ومراكز تجميل بتقمص مهنة الطب بدون شهادات طبية أو تراخيص، وقيامهن بعمليات تجميل مختلفة، اضافة لبيع بعض الصالونات ومراكز التجميل مستحضرات وأدوية تنحيف محظورة ومخالفة للمواصفات الفلسطينية، وهو ما اعتبرته وزارة الصحة في ذلك الوقت "بالجريمة".

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