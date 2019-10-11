الشرطة توضح حيثيات اختطاف فتاة برام الله أمس

رام الله- وطن: أكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية،العقيد لؤي ارزيقات، بقيام عدد من الاشخاص مساء أمس بايقاف مركبة وبداخلها فتاة، حيث قاموا باصطحابها معهم وبمركبة تحمل لوحة تسجيل "صفراء"، وقد فروا هروبا من المكان.

وقال : "على الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان فيما باشرت ادارة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري بالتعاون مع الاجهزة الامنية ونشر حواجز في رام الله ومحافظات اخرى ".

وأكد ارزيقات ومن خلال إجراءات متابعة الكاميرات فقد تبين بان والد الفتاة وعدد من اقربائها اصطحبوها لمنزلهم بضواحي القدس بسبب خلافات عائلية.

وبين بأن الإجراءات مستمرة لاحضارها وتقديم الحماية اللازمه لها، مناشدا كافة وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للضرورة تحري الدقه في نقل المعلومة واخذها من مصادرها الرسمية.

وذكر شهود عيان ان ثلاثة شبان يقودون مركبة ذات نمرة تسجيل صفراء قاموا باختطاف فتاة وسط مدينة رام الله، وقاموا برش المارة بالفلفل الحار، دون ان تتضح تفاصيل الحدث.