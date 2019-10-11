صور | تواصل الاحتجاجات ضد العنف والجريمة في الداخل

وطن: انطلقت تظاهرات ووقفات احتجاجية ضد العنف وتواطؤ شرطة الاحتلال مع الجريمة في عدة بلدات فلسطينية في الداخل، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وتواصلت الاحتجاجات منذ أكثر من أسبوع منددة بالعنف والجريمة، داعية إلى اجتثاث جذورها من البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل .

وقد شارك العشرات من الأهالي في مجد الكروم، في وقفة احتجاجية عند المفرق الشرقي، بعد ظهر اليوم، ورفعوا العلم الفلسطيني ولافتات كتبت عليها شعارات ضد العنف والجريمة، ورددوا هتافات ضد تواطؤ الشرطة.

وكانت لجنة المتابعة العربية أعلنت عن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية ضد تفشي الجريمة في الداخل، منها مسيرات واعتصامات اليوم الجمعة، في بلدات ومدن الداخل.